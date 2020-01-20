Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 19 Ocak 2020 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ın Üzengili köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette 2 bin 640 karton (26 bin 400 paket ) bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.