Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastane hastane dolaşan küçük kıza umut, ondan bir sene sonra doğan kız kardeşi Tuğçe Melek Turan oldu. Geçen sene Tuğçe’den alınan ilik, ablasına nakledildi. Bu sayede hayata tutunan Elif Ravza, şimdi kardeşi ile hoş vakit geçiriyor. Anne Zeynep Turan “Çok zor bir deneyim yaşadık. İki evladım var, ikisini de düşünmek zorundaydım. Nakil gerçekleştiğinde Tuğçe 1, Elif ise 2 yaşındaydı. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Nakilden sonra kızım iyileşti. Artık birbirlerine daha çok bağlılar. İkisinin de sağlığı çok iyi” dedi. Baba Abdullah Turan da “Lösemi aileleri yıkan bir hastalık. İnsanların bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Herkesi kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.