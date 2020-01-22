Edinilen bilgilere göre, Kovanlık Beldesinden Bulancak ilçesi istikametine seyir halindeki Ali Karakaya idaresindeki 28 M 5256 minibüs Yeniköy Köprü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Araçta sürücü Karakaya yaralı olarak kurtuldu. Karakaya’ya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 tarafından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs dereye yatağına devrildi: 1 yaralı
22.01.2020 - 13:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kovanlık Beldesinden Bulancak ilçesi istikametine seyir halindeki Ali Karakaya idaresindeki 28 M 5256 minibüs Yeniköy Köprü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Araçta sürücü Karakaya yaralı olarak kurtuldu. Karakaya’ya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 tarafından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : minibüs,dere,yaralı,
676680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676680.aspx
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