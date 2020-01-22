Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın’da saat 19.49’da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi.
Aydın’da deprem
22.01.2020 - 20:09 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,deprem,
676742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676742.aspx
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