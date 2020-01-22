Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Cezaevi’nden nasıl firar ettiği henüz öğrenilemeyen M.G. isimli şahsı arama çalışması için il ve ilçelerde seferberlik başlatıldı. Başta Bilecik merkez olmak üzere diğer ilçelerdeki güvenlik güçlerine M.G.’nin eşkaline ilişkin bilgi verildi. Cezaevi firarisini yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Cezaevinden firar etti
22.01.2020 - 21:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 21:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Açık Cezaevi’nden firar eden mahkumu yakalamak için güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bilecik,
676750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676750.aspx
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