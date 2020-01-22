Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi... İstanbul'da hissedilen deprem oldu. Son dakika gelen bilgiye göre Manisa'da deprem oldu. Afad'ın yaptığı son açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.