Son dakika deprem haberi... İstanbul'da hissedilen deprem oldu. Son dakika gelen bilgiye göre Manisa'da deprem oldu. Afad'ın yaptığı son açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika! İstanbul'da hissedilen deprem oldu
22.01.2020 - 22:25 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem haberi... İstanbul'da hissedilen deprem oldu. Son dakika gelen bilgiye göre Manisa'da deprem oldu. Afad'ın yaptığı son açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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