Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin göçmen kuşlar için önemli bir bölge olduğunu belirten Mustafa Yel “Özellikle sulak alanların kurutulmaması, kurutulmuş ise tekrar canlandırılması lazım. Yaklaşık bir milyon leylek İstanbul üzerinden geçiyor. Bunların gece dinlenme alanları Kumburgaz ve Güzelce’de. O bölgede 500 dekarlık bir alan, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılıp sazlık, sulak alan inşa edilmeli. Bu bizim yapabileceğimiz güzel katkılardan biri olacak. Dünya üzerinde Türkiye’nin prestiji artacak. Sulak alanların mutlaka arttırılması lazım. O yüzden de illa diyorum ki, hem raporda hem kanunda bu olsun” diye konuştu.