Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 17.33’te Kuzey Anadolu Fay Hattına yakın bir noktada bulunan Suşehri ilçesi Karaören köyünde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12.6 km derinliğinde meydana gelen deprem pek hissedilmedi.
Sivas’ta 3.2 büyüklüğünde deprem
23.01.2020 - 19:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Sivas,
676972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676972.aspx
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