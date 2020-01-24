Kar ve tipinin yoğun olduğu Kütahya-Eskişehir kara yolunun 25'inci kilometresinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kaza mahallinde kayan tırlar nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda ulaşım, ekiplerin tuzlama çalışmasının ardından normale döndü.
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
24.01.2020 - 00:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Kütahyai zincirleme kaza,
677019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677019.aspx
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