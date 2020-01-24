İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan paylaşımda İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu; 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bugün en düşük 3, en yüksek 8 derece olacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının, yarın en düşük 4, en yüksek 10 derece; Pazar günü ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacağı ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre; İstanbul, yeni haftaya yağışlı bir havayla başlayacak. Hava sıcaklığının ise en düşük 8, en yüksek 13 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı! İstanbul’da sıcaklık değerleri artıyor
24.01.2020 - 10:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın hafta sonu parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bugün en yüksek 8 derece olması beklenen hava sıcaklığı Pazar günü en yüksek 13 dereceye kadar çıkacak. İstanbul yeni haftaya ise yağmurlu girecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : meteoroloji,hava durumu,istanbul,
677082 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677082.aspx
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