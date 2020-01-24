Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Aralık 2019’da merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Neslihan A. (34) erkek arkadaşı Murat K. (38) ile kendi kullandığı ciple yola çıktı. Daha sonra ikili arasında tartışma çıkarken, Neslihan A. arabanın torpidosunda bulunan meyve bıçağını alarak kendisine zarar vereceğini söyledi. Murat K. engellemek istedi ancak Neslihan A., erkek arkadaşının elini kesip bıçakla kendi diline zarar verdi. Çevredekiler kadını ve adamı araç içerisinde kanlı halde görünce Murat K.'yı indirip linç etti. Çevredeki vatandaşların "Kadına şiddet oldu, erkek arkadaşı genç kadının dilini kesti" sözleri ile olay basına da bu şekilde yansırken, Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Beni engellemeye çalıştı”

İyileştikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Neslihan A., arkadaşının suçsuz olduğunu savundu. Olayın tamamen kendisinden kaynaklandığını söyleyen Neslihan A., “Aramızda uzun zamandır ufak tefek sorunlar vardı. O günde kavga ettik. Benim işimden dolayı gergin bir yapım var. Duymak istemediğim bir sözü söyledi ve bende o sözün üzerine elimi torpidoya atıp bıçağı alıp kendimi öldürmek istedim. Beni engellemeye çalıştı ve dilimin üzerinde ufak bir çizik oldu bende. Ben orada da anlatmaya çalıştım ama olmadı” diye konuştu.

Arkadaşının tutuklu yargılanmasından dolayı pişman olduğunu belirten Neslihan A., “Hala tutuklu. Derdimizi anlatacağımız mercilere ulaşamıyoruz. Bir tartışma sonucu bunları yaşadık ve ben bu şekilde yargılanmasını kabul etmiyorum. Onun da bir ailesi var. Yargı süreci yaşanacaksa yaşanacak ama tutuklu yargılanması gerekmiyor. Hak yerini bulsun. Günün sonunda ben elime bıçağı almasam bunlar başımıza gelmeyecekti” ifadelerini kullandı.

Çevredeki insanların olay anında galeyana geldiğini söyleyen Neslihan A., şunları kaydetti:

“Tartışma yaşanırken insanlar sinir halinde ne yaptıklarını bilmiyorlar. Halk o kadar çok tepki verdi ki durduramadık. Olay basında ‘Dili kesildi, kadına şiddet’ olarak yansıdı. Ancak kendime zarar vermek isteyen benim, beni kurtarmak isteyen o. Durum tamamen bundan ibaret. Arkadaşımın tutuksuz yargılanması için elimden geleni yapacağım bu süreçte.”

Neslihan A., eline artık meyve bıçağı bile almadığını, bıçaklara yaklaşamadığını sözlerine ekledi.