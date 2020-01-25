Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet kurumlarının yanı sıra kurum ve kuruluşlar da depremin yaralarını sarmak amacıyla kampanyalar başlatıyor. Bu kapsamda S.S. Soma Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi depremin yaralarını sarmak amacıyla Soma'da toplanacak yardım malzemelerini deprem bölgesine ücretsiz götüreceğini duyurdu. Kooperatif Başkanı Mehmet Yağcı, "Millet olarak yardımseverliğimizi yaşanan Elazığ depremiyle kenetlenerek bir kez daha göstermiş olduk. Bizde kooperatif olarak vatandaşlarımıza bir nebze yaralarını sarmak için Soma'da toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine götürmeye hazırız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara da şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.