Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta kaza! Onlarca yaralı var
25.01.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : kahramanmaraş,trafik kazası,
677321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677321.aspx
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