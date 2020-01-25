Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası stat dışında basın mensuplarına Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Öncelikle Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen Gümüşdağ, "Yaralılara da acil şifa diliyoruz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz. Fenerbahçe bizden daha çok isteyen taraftı bizden daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"Muriqi bana göre aldatan bir oyuncu oldu"

Verilen kartların kendi kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gümüşdağ, "Zannediyorum 8 Ocak tarihinde TFF'ye kulüpler birliği vakfı aracılığıyla talimatlarla ilgili değişiklik teklifimizi önerdik. Başakşehir futbol kulübünün teklifi şuydu; her kategori kendi alanında değerlendirilsin. Yani kupada kart gören kupada, ligde gören ligde cezasını çeksin. Çünkü bugün baktığınızda Trabzonspor Galatasaray biz oyuncularımızın çoğunu kupada kart gördükleri için ligde oynatamadık. Bu talimatın değişikliğini talep etmiştik ama 8 ocaktan beri federasyona gitmesine rağmen elektronik postada açılmamış bile. Eğer siz bu tip konuları gününde müdahale etmezseniz önünüzde bir kaos olarak düşer. Hayatın her alanında böyledir. Günü geldiğinde bu sorunu çözeceksiniz yoksa bugün bütün takımlar burada sıkıntı yaşıyor. Baktığınızda bugün enteresan bir şey; aldatan oyuncu sahadaydı aldatmayan oyuncu sahada değildi. Yani bir şekilde aldatan cezalandırılmadı aldatmayan cezalandırıldı. O zaman ne oluyor siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz bu çok doğru bir şey değil. Oyuncu çok iyi bir oyuncu olabilir Muriqi ama bana göre aldatan bir oyuncu oldu. Dolayısıyla federasyon asli değerleri bu etik değerleri korumaktır. Tüm kulüpler bunu korumak durumundadır. Bu tip konulara hızlı bir şekilde müdahale etmesi lazım futbol federasyonunun her alanda daha gayreti olması lazım. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bugünkü oyunla Muriqi de olmasaydı bizi yenerlerdi. Çünkü onlar daha isteyen taraftı" diye belirtti.

Hakemlerin yönetimiyle alakalı soruya cevap veren Göksel Gümüşdağ, "Bu oyunu hakeme bağlamak doğru olmaz. Topal'ın ayağı çatladı faul bile vermedi ama netice ona bağlı değil. Neticeye tesir eden bir hakem hatası olmadı" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Gümüşdağ, "Yarışta devam ediyoruz. 16 hafta var. Ligde 2. 3. sıra içinde devam ediyoruz. 16 haftada köprünün altından çok sular akar. Başakşehir zirveye asılmaya devam edecek" dedi.

"Basın mensubu arkadaşlara yapılan eziyettir"

Mixed Zone'da yöneticilerin konuşamama durumu ile ilgili görüş belirten Gümüşdağ, "Bu yanlış. Talimat değişikliğini orada da yapmak lazım. Herkes kupayı kart temizleme alanı buldu. Orada gidip kartlarını temizliyor. Dolayısıyla bu komik bir şey. Yönetici normalde Mixed Zone'da konuşur. Basın mensubu arkadaşlara da bu eziyet doğru değil. Bu talimatın TFF tarafından değiştirilmesi lazım" şeklinde konuştu.