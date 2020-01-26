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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde araçta bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın bulundu
26.01.2020 - 10:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durduran bir kişi korkuluklardan denize atlarken, araçta bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın bulundu. Otomobilin köprü üzerinde durduğunu fark etmeyen bir motosikletli ise araca arkadan çarparak ağır şekilde yaralandı.
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677445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677445.aspx
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