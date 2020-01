Türkiye Gazetesi

Dünyaya da açılım yaparak hem Brezilya'da, hem de Amerika'da şubeler açan Hair Center of Turkey saç ekim merkezi, Türkiye'deki şubesinde de çok sayıda yabancı müşteriyi ağırlamaktadır. Dünyanın da tercih ettiği bu saç ekim merkeziden dökülen saçların yeniden ekiminin yapılması dışında, saç mezoterapisi, PRP plazma tedavisi, kaş ekimi, sakal ve bıyık ekimi ve daha birçok hizmet verilmektedir. Büyük bir müşteri kitlesine sahip olan bu özel merkezde siz de ağrısız bir şekilde saçlarınızla ilgili yaşadığınız sıkıntıları giderebilirsiniz.

Tıraşsız Saç Ekimi Hizmeti Sunuluyor

Normal şartlarda saç ekimi yapmak isteyen kişilerin operasyondan bir hafta kadar önce saçlarını kestirmeleri gerekiyor. Bu işlemin ardından yapılan saç ekimi işleminde doğal görünümden uzaklaşılması ihtimali ortaya çıkıyor. Tamamen saç ekimi yapacak doktorun kökleri daha rahat görebilmesi amacıyla yapılan bu işlemi yapmadan da Hair Center of Turkey'da saç ekimi hizmeti verilmektedir. Tıraşsız saç ekimi hizmetiyle diğer saç ekim merkezlerinden birkaç adım önde olan Hair Center of Turkey, hastalarının çok daha kısa sürede rutin hayatına dönmesini sağlamaktadır.

Ağrı Duymama Garantisi Veriliyor

Hair Center of Turkey'in en büyük özelliklerinden bir tanesi de saç ekimi sırasında hastaların kesinlikle ağrı hissetmemesidir. Hair Center of Turkey CEO'su Sinan Özer'in birinci ağızdan yaptığı açıklamasında bu konuda Hair Center of Turkey'in rakipsiz olduğunu söylüyor. Saç ekimi sektöründe oldukça iddialı olduklarını vurgulayan Sinan Özer, saç ekimi yaptırmaktan sırf ağrı yaşamamak için vazgeçen hastaları ücretsiz muayene için Ataköy'de yer alan merkeze davet ediyor.

Dev Tesislerde Hastalara Elit Hizmet Sağlanıyor

Özellikle yurt dışından gelen hastaların büyük önem verdiği hijyen konusuna azami ölçüde özen gösteren Hair Center of Turkey oldukça geniş bir alana kurulmuş dev bir tesis olmasıyla da herkesi cezbediyor. Hair Center of Turkey'in resmi web sayfası üzerinden merkeze gitmeden önce nasıl bir ortamda saç ekimi yaptırılacağını görmekte mümkün. 360 derecelik tur şeklinde merkezin tüm odaları tek tek gezilerek tesis hakkında bir ön fikir oluşturulabiliyor. Saç ekimi dışında epilasyon ve vücut bakımı gibi farklı hizmetler de aynı çatı altında müşterilere sunuluyor. Tüm bu yönleriyle her geçen gün müşteri ağını genişleten Hair Center of Turkey'in önümüzdeki yıllarda hem Türkiye'de, hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yeni şubeler açması bekleniyor.