Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Beyazıt Köyünde bir şahıs av kopeğinin buz tutmuş dere yatağına düştüğünü jandarma ve itfaiye ihbar etti. Jandarma olayı AKUT’a bildirdi. Köpeğin bulunduğu yere yaklaşık 2 kilometre karda yürüyen ekipler ip ile uçuruma inilip köpeği kurtardı. Üşüyen ve korkan köpek yapılan sağlık muayenesi sonrası sahibine teslim edildi.
Buz tutmuş derede mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı
27.01.2020 - 23:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Görele ilçesinde buz tutmuş dere yatağına düşen bir köpek AKUT ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Etiketler : Giresun,
677749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677749.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER