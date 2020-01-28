Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. yönetimindeki 20 BLB 36 plakalı tır, Manisa-Turgutlu kara yolunun 6. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, sabit polis uygulama noktasındaki 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, sürücü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yaralandı. Şans eseri tırın uygulama noktasının bir kaç metre ilerisine devrilmesi olası bir faciayı önledi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.