İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop: ''Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Korona Virüsü şüphesiyle takip edilen hastamızın tahlilleri sonuçlanmıştır. Referans Laboratuvarı sonuçlarına göre hastamızda Korona Virüsü tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur''
İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop'tan korona virüsü açıklaması
28.01.2020 - 19:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop: ''Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Korona Virüsü şüphesiyle takip edilen hastamızın tahlilleri sonuçlanmıştır. Referans Laboratuvarı sonuçlarına göre hastamızda Korona Virüsü tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur''
Etiketler : İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop,
677926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677926.aspx
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