İzmir İl Sağlık Müdürü  Öztop: ''Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Korona Virüsü şüphesiyle  takip edilen hastamızın tahlilleri sonuçlanmıştır. Referans Laboratuvarı sonuçlarına göre hastamızda Korona Virüsü tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur''