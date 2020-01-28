Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde TEM otoyolu Kınalı mevkii Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, katı atık tırı seyir halindeyken başka bir çöp kamyonu ile çarpıştı. Tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa B., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Talihsiz sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.