Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.22’te merkez üssü Kars’ın Sarıkamış ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Sarıkamış'ta deprem meydana geldi
29.01.2020 - 00:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 00:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Sarıkamış,
677964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677964.aspx
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