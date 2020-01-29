Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.22’te merkez üssü Kars’ın Sarıkamış ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.