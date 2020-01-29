Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bankaya gitmek için evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde oturan 21 yaşındaki Cihat Türkay, 27 Ocak'ta öğle saatlerinde 48 EV 775 plakalı otomobiliyle bankaya gitmek üzere evden ayrıldı.

Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, Türkay'ın aynı gün saat 13.00 sıralarında ilçe merkezindeki belediye katlı otoparkına giriş çıkış yaptığı belirlendi.

Türkay'ın telefonundan da en son Muğla-Denizli kara yolundaki Gölcük Mahallesi yakınlarında sinyal alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri bu noktada arama çalışmalarına devam ediyor.