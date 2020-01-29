Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mikela, bundan sonra Mikail ismini kullanacağını söyleyerek duygularını, sevincini din kardeşleri ile paylaştı. Müslümanlığı seçmesine neyin sebep olduğu sorulan Mikail, “Avrupa’nın birçok şehrinde bulundum. Oralarda kimse kimseye şefkat göstermiyor, yardımcı olmuyor. Burada daha önce yaşamadığım bir sıcaklık hissettim. İnsanlar dostça yaklaşıyor, kardeşinden ayırmıyor. Konferansa geldiğimde bambaşka duygular yaşadım. Gösterilen ilgi ve samimiyet beni çok etkiledi. Bu insanlarla sanki uzun yıllardır arkadaşmışım gibi bir yakınlık duydum. Kendimi film yıldızı gibi hissettim, adeta rüyadayım” şeklinde konuştu.