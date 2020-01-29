Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Çaybağı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve cinnet geçiren bir kadın, oturdukları evi, kömürlüğü ve ahırı ateşe verdi. Olayın fark edilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp itfaiye grup amirliği ekiplerince yangına müdahale edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında; ev, ahır ve kömürlük yanarak kullanılamaz hale geldi.
Cinnet geçiren kadın evini ateşe verdi
29.01.2020 - 09:57 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Saray ilçesinde cinnet geçiren bir kadın evini ateşe verdi. Yangında ev, kömürlük ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yangın,ev yangını,
678033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678033.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER