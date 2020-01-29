Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un balık halinin yer aldığı Moloz Mevkii’nde seyyar satıcı olarak başladığı balıkçılıkta bugün 25 çalışanlı bir restoran sahibine dönüşen Erşan Yılmaz, sosyal medya aracılığıyla da ününe ün kattı.

Bordo Mavi Balık Erşan Yılmaz adı ile paylaştığı balık yemekleri videolarıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran Yılmaz, hatta geçtiğimiz günlerde de Trabzonsporlu ünlü yıldız Daniel Sturridge ile birlikte bir video çekmişti. İngiliz yıldız ile birlikte balık yemeği yapan Yılmaz, Türk takipçilerinin yanı sıra Sturridge aracılığıyla da yüzbinlerce kişiye adını duyurdu.

Ünlülerin adresi olmayı başaran Yılmaz, yakaladıkları kaliteyi ve tanınırlığı işini çok severek yapmaktan dolayı elde ettiklerini belirterek “ Bu işin ana nedeni sevgi. Her şey sevgi ile alakalı. Eğer yaptığın işi seviyorsan her zaman daha iyisini yapmaya çalışırsın. Balıkta bizim memleketimizin sevilen bir yemeği. Ancak tabi ki balık yemeklerini bilmeyen insanlar da var. Biz de bu açığı çektiğimiz videolarla kapatmak istedik. Videolar insanların büyük ilgisini çekti. Hatta balık sevmeyen insanların önyargılarını da kırdık“ ifadelerini kullandı.

Balıktan her yemeğin yapılabileceğinin altını çizen Yılmaz “İnsanlar bunu bilmeli balıktan her şey olur. Biz de bunu çektiğimiz videolarla gösteriyoruz. Ancak benim kişisel tavsiyem ve beğendiğim en güzeli sade şekilde pişirmektir.“ dedi.

Deneme yanılma yöntemiyle birçok farklı yemeği ortaya çıkardığını anlatan Yılmaz “Ben araştırmayı seviyorum. Balıklarla farklı lezzetler üreterek insanlara sunuyoruz. Böylece her kesim için farklı çeşitler ortaya koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Sosyal medyada dikkat çeken soğan ve ekmek kırma hareketini de anlatan Bordo Mavi Balık Erşan Yılmaz, “Bu bizim yöremizde, içimizde olan bir şey. Kendi doğallığımızı yansıttığımız bir hareket. İnsanlarda buna ilgi gösterdi. Biz de balık böyle yenir diyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: https://www.instagram.com/bordomavibalik