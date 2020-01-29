Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan komutasında İlçe Jandarma ekibi ile birlikte Taşucu Jandarma Asayiş Komando Timi ve AFAT bölgede arama çalışmasını sürdürdü. Arama çalışmaları esnasında Dedeli mevkisinde jandarma kadavra kepeği 'Sarı'nın tepkisi üzerine bölgeyi iyi bilen Ragıp Böcüoğlu adlı vatandaş ile jandarma ekipleri cesede ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından Kaçar'a ait ceset Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçar, 23 Aralık günü 3 arkadaşıyla çıktığı karlarla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda tipiye yakalanarak kaybolmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.