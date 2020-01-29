Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçişi sağlandı. Askeri araçların sınır birliklerine takviye amaçlı yola çıktığı öğrenildi.
Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi
29.01.2020 - 23:56 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçişi sağlandı. Askeri araçların sınır birliklerine takviye amaçlı yola çıktığı öğrenildi.
Etiketler : Suriye,tsk,
678196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678196.aspx
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