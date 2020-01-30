Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ’da yaşanan depremin ardından AFAD ve Türk Kızılay, bölgede âdeta seferber oldu. Bu kurumların yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından birçok gönüllü de geldi. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hizmet veren gönüllüler, aynı zamanda psikolojik travma yaşanmasının önüne geçmek için de vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Bu kişiler, özellikle çocuklara deprem korkusunu unutturmaya çalışıyor. Çocuklarla basketbol, futbol ve yakan top gibi çeşitli oyunlar oynayan gönüllüler, zaman zaman da onlara hediyeler vererek kalpleri fethediyor. Olaydan önce Suriye’de olduğunu belirten Mamak İnsani Yardım Platformunun gönüllülerinden Elif Motur “Depremi duyar duymaz ‘Bize ihtiyaçları var’ diyerek Türkiye’ye döndük. Ertesi gün de Elâzığ’a ulaştık. Önce gıda ve battaniye yardımları yaptık. Tırlarımız yolda. Çocuklara ayrı bir önem veriyoruz. Bazıları en ufak bir artçı depremde bile ağlamaya başlıyor. Biz de o yüzden spor salonunda onlarla oyunlar oynuyor, sevdikleri şeyleri dağıtıyoruz. Bir anlamda onlara yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz” dedi.

KENDİLERİ KÜÇÜK, KALPLERİ BÜYÜK

12 yaşındaki Nil Irmak ile 15 yaşındaki ablası Nisan Tan da her gün Kültür Park’taki çadır kente gelip buradaki küçük çocuklarla oynuyorlar. Tan kardeşler, çizgi film karakterleri kostümü giyerek onlara eğlenceli dakikalar yaşatıyorlar. Buraya gönüllü geldiğini söyleyen Nil Irmak Tan “Depremden dolayı çocuklar çok korkmuş. Çadır kentte çocuklarının yüzünü güldürmek için herkes elinden geleni yapıyor” diye konuştu. Nisan Tan ise şunları söyledi: Kardeşim ve ben buradaki çocuklara umut olmak için geldik. Depremde en çok çocuklar korktu. Şimdi biz, ileride onlar da başkalarına umut olsun diye bu etkinliğimize devam etmeyi düşünüyoruz. Umarım mutlu etmişizdir.

SURİYELİLER EVLERİNİ AÇTI

Elâzığ’da yaşayan Suriyeliler, zor zamanlarında yanında olan Türk halkının bu iyiliğini karşılıksız bırakmadı. Bazı Suriyeli gençler, yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü katılırken bazıları da depremzedelere evlerini açtı. Bu kişilerden biri olan evli ve iki çocuk babası TevfikKaddur, akciğer hastası komşusu Eyüp (72) ile eşi Nergiz Salgut’u (65) yanına aldı. Kaddur “Türkler bizlere çok yardım etti. Biz de karşılığını vermek istedik” şeklinde konuştu. Gönüllü işlere katılan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Gays Bitar da “Vefa borcumu ödemek istiyorum” dedi.

YÜSRA'YI ASLA UNUTAMAM

Elâzığ Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binanın altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız, depremden 24 saat sonra kurtarıldı. Dört saat sonra da annesi Ayşe Yıldız sıkıştığı yerden çıkarıldı. İkilinin tedavisi sürerken küçük kızı bulunduğu yerden kurtaran Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli Ali Güneş, o anları gözyaşları içinde anlattı. İtfaiye eri Güneş “Anne ‘Lütfen çocuğumu çıkarın’ diye feryat ediyordu. Yüsra’yı kurtardık. 2,5 yaşında olmasına rağmen çok akıllı bir kız, onu asla unutmayacağım. Ona ‘Yavrum ağlama, benim de senin gibi bir kızım var, o da senin gibi çok akıllı bir kız’ dedim. Elini tuttum ‘Benim annem de tutsun’ dedi. Bir çocuğun üslubu ve konuşmaları bizim içimizde acılar oluşturuyor ama en azından bir canın hayata tutunmasına vesile olduk” diye konuştu. 67 saatlik çalışmanın ardından Ordu’ya dönen itfaiye ekipleri, memleketlerinde alkışlarla karşılandı.