Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te 24 Ocak Cuma günü saat 14.25 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa D.(29) isimli şahıs, yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı. Polis memurları, araçtan inip şahsın yanına yaklaştıkları sırada şahsın bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçağını savurarak bir polisi yaraladı. Polisler daha sonra şahsı yere yatırarak kelepçeledi. Saldırgan şahsın çevrede bıçakla dehşet saçmasını engelleyen polis memurları, şahsı gözaltına aldı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yakalanan şahsın ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘kumar oynanmasına yer temin etmek’ suçlarında kaydının olduğu cezaevinden kısa süre önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı anlaşıldı.

Bıçaklı şahsın yol ortasında polislere bıçakla saldırdığı, ardından yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda ilerleyen polis aracının önüne atlıyor. Kendisine yaklaşan polislere bıçakla saldırıyor. Ardından polisler tarafından yere yatırılarak gözaltına alınıyor.