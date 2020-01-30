Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde paniğe neden olan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 15 ülkede görülen virüs için bir çok ülke ve bilim insanları virüse karşı çare üretmeye çalışırken ilginç bir çıkışta Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyyar tezgahta şalgam suyu satan Cumali Özalan adlı esnaftan geldi. Şalgamcı Cumali, Çinli bilim insanlarının korona virüsü için, 2003 yılında görülen SARS virisüne yüzde 85 oranında benzerlik gösterdiğini açıkladığını belirterek, 2003 yılında SARS virüsünü Adana’dan Çin’e gönderilen onlarca ton şalgam suyunu Çinlilerin tüketerek SARS virüsünü yendiğini, korona virüsünün de SARS virüsüne benzerlik gösterdiği için Şalgam suyunun korona virüsünü de yeneceğini iddia etti. Şalgamcı Cumali Özalan, “2003 yılında ortaya çıkan SARS virüsü için bu şalgamı çok ürettiler buradan da Çin’e götürdüler. Şalgam bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Çinliler beğenerek içtiler. Şimdi ise şalgam suyunun korona virüsüne de iyi geleceğini söylüyorlar. Şalgam suyunun içinde havuç, maya, bulgur var. Bunlar bakteri oluşturuyor. Özellikle gribe karşı çok büyük etkisi var. Nezlenin gribin ilacı bu” şeklinde konuştu.



Cumali Özalan’ın bu iddiasına vatandaşlar da destek verdi. Nurettin Şabap isimli vatandaş şalgam suyunun şeker hastalığının gribin nezlenin ilacı olduğunu belirterek, “Ben devamlı içerim, bağırsakları çalıştırır, şeker hastalığının ilacı. Korona virüsüne iyi gelir. Tavsiye ederim” dedi.