Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabaha karşı meydana gelen kaza da, Ramazan Esen yönetiminde ki 40 BD 010 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Akpınar ilçesi Sofrazlı mevkinde tıra arkadan çarptı. Kaza yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.