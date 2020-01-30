Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “22 Ocak tarihinde Akhisar ve 28 Ocak tarihinde ise Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.
Depremin vurduğu Akhisar ve Kırkağaç'ta yarı yıl tatili uzatıldı
30.01.2020 - 22:01 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yarıyıl tatilinin iki ilçede 10 Şubat tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Manisa Valiliği,deprem,yarıyıl tatili,
678376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678376.aspx
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