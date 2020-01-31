Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana oldu. İhbar üzerine bölgeye hareket eden AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalan 2 işçisi kurtarmak için çalışma başlattı.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
31.01.2020 - 00:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zonguldak,maden ocağı,göçük,
678400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678400.aspx
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