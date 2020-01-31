Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine doğru ilerleyen Murat Başkan yönetimindeki 64 BD 040 plakalı otomobil, Çınar Köyü yakınlarındaki rampada aynı yönde seyreden ve İran uyruklu Davoud Kohkamari'nin kullandığı 24 BD 040 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Başkan ile yanındaki Sayteks Fabrikası'nın sahibi Sadık Saymalı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ekipler, Başkan ve Saymalı'nın cesetlerini sıkıştıkları otomobilden çıkartarak Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.

Bu arada, tır sürücüsü Kohkamari, ifadesine başvurulmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından Uşak-İzmir kara yolunda trafik normale döndü.