15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesi, davranışıyla takdir topladı. Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan aile, devletin kendilerine Ankara’da verdiği daireyi, Elâzığ’daki depremzedeler için Türk Kızılay’a bağışladı. Şehit olan kızlarının, insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini belirten baba Yahya Kemal Yiğit “Bu daire ile kızımızın hayrına çocuk okutmayı düşünüyorduk. Sonra Kızılay’ın bize ve vatandaşlara yaptığı yardımları gördük. Ardından daireyi Kızılay’a bağışlamayı düşündük. Ancak ‘Daha da değerlensin sonra bağışlarız’ diye karar aldık. Bir miktar yardımda bulunduk. Deprem olayı olunca eşim ‘Artık zamanı geldi’ dedi. Bir nebze de olsa faydamız olsun istedik. Vatanıma değil bir can, bütün malım mülküm, her şeyim feda olsun. Kızılay, bu dairemizi istediği gibi tasarruf edebilir. İster bir öğrenciye verebilir, isterse depremzedelere yardımda bulunabilir veya başka bir kuruma hayır yapabilir” şeklinde konuştu.

Anne Huriye Yiğit de “Kızımızın cenazesini almak için Ankara’ya geldiğimizde Kızılay bizle çok yakından ilgilendi. Suyumuzdan yemeğimize kadar her şeyimizi düşündü. Yemesek bile zorla yedirdiler. Devletimiz her yerde bizimle birlikteydi. Bu kadar ilgiden biz utandık. Karşılığını vermek istedik. Eşime ‘Bu daireyi kızımızın adına verelim’ dedim. Kızılay bizim arkamızdaysa biz de ona yardım edelim diye düşündük. Allah inşallah hayrımızı kabul eder” ifadelerini kullandı.



MANİSA’DA PEŞ PEŞE DEPREMLERİN BİLANÇOSU:

871 yapıda hasar oluştu

Manisa’da son bir haftada 5,4, 4,7, 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşandı. Şehirde 15 mahallede 400 çadır kurularak, evi zarar gören vatandaşlar buralara yerleştirildi. Ardından Manisa Valiliği hasar tespiti için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 596 hafif, 275 de ağır hasarlı yapı olduğu tespit edildi. Vahdet, Karabörklü ve Akifakı Camilerinin de aralarında bulunduğu yedi yapının yıkımı gerçekleştirildi. Valilik, çalışmaların devam edeceğini söyledi. Depremzedelerden Ahmet Kelebek, çocukları korktuğu için üç gündür eve giremediklerini söyledi.



Elâzığ’da yaşanan depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesindeki son durum havadan görüntülendi. Öte yandan, Elâzığ Cumhuriyet Başsavcılığı, şehir genelinde yedisi yıkılan binalarla ilgili olmak üzere sekiz farklı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada “Bilirkişiler, beton örnekleri aldı. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişiler tespit edilecek”

denildi. İHA