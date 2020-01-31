İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. Uygulamada usulsüz çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal edenler hakkında işlem yapıldı.
İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması
31.01.2020 - 08:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 08:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. Uygulamada usulsüz çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal edenler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,çakar,emniyet şeridi,
678446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678446.aspx
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