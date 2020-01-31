İstanbul polisi tarafından Rus mafyasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 11 tabanca ile 1 kaleşnikof silah ele geçirildi.
İstanbul'da Rus mafyasına büyük operasyon: 16 gözaltı
31.01.2020 - 09:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul polisi tarafından Rus mafyasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 11 tabanca ile 1 kaleşnikof silah ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,rus mafyası,operasyon,story_,
678465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678465.aspx
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