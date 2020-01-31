Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.
Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı
31.01.2020 - 14:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Görkem Sertaç Göçmen,Ataköy,
678511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678511.aspx
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