Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tufan Tayğın (39), pres makinesinin bakımını yaptığı esnada, prese sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tayğın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tayğın'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatılırken, kazanın yaşandığı fabrikada çalışmalara bir hafta ara verilerek makinelerin durdurulduğu öğrenildi.
Bakım yaptığı pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
31.01.2020 - 15:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir işçi, bakım yaptığı prese sıkışarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,pres makinesi,
678532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678532.aspx
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