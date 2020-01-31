Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda seyreden yaklaşık 30 araç, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken, bölgede kar yağışı ise aralıksız devam ediyor.
Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı
31.01.2020 - 17:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hakkari,yüksekova,mahsur kalma,kar yağışı,
678564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678564.aspx
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