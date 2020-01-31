Yoğun kullanılan Silopi Devlet Hastanesine giden araçlar da biriken sulardan ötürü sıkıntı yaşarken, araçların geçişi esnasında oluşan su dalgaları kıyı kenarına vurur gibi cadde kenarındaki kaldırımlara vurduğu gözlendi. Altyapı sorununun olduğu ilçede tıkanan rögarlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Uluslararası İpekyolu’nun adeta gölete dönmesi uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Silopi’de caddeler göle döndü
31.01.2020 - 23:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken araç sürücüleri de zorlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : silopi,sağnak,
678616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678616.aspx
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