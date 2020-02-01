Olay, Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kendisinden haber alamayan komşuları Mahmut A.'nın (72) evine gittiğinde acı gerçekle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
01.02.2020 - 00:21 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Etiketler : Nevşehir,
678622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678622.aspx
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