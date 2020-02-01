Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 13 yaşındaki Sudenaz B. hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.