Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 13 yaşındaki Sudenaz B. hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de feci kaza! Otomobil devrildi, 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
01.02.2020 - 19:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 13 yaşındaki Sudenaz B. hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
678787 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678787.aspx
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