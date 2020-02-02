Bu yıl kar yağışı bekleyen İstanbul'da yaşayan vatandaşlar umduklarını bulamadı. Beklenen haber meteorolojiden geldi. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.
Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: Kar geliyor
02.02.2020 - 10:20 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlanırken, İstanbul için kar yağışı tarihi de verildi. 5 günlük hava durumu tahminlerinde perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 8-10 derece arası düşeceği belirtildi.
Etiketler : meteoroloji,istanbul,kar,
678891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678891.aspx
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