Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Saniye Altuncu Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binada ailesiyle yaşayan 17 yaşında Armağan Bilgehan Butakın, babasına ait beylik tabancasıyla oynarken bir anda silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun karnına isabet ettiği Armağan Bilgehan Butakın, yaralanarak yere düştü. Silah sesine odaya koşan gencin abisinin yardım çığlıklarına koşan komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Butakın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken olay hakkında polis ekipleri çalışma başlattı. Armağan Bilgehan Butakın’ın cenazesi yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Butakın’ın cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak için Gölcük Değirmendere Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Butakın’ın ailesi, yakınları, kent protokolü ve okul arkadaşları katıldı. Gölcük Barbaros Anadolu Lisesi’nde 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Butakın’ın cenazesinde ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Butakın’ın cenazesi, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.