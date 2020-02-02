Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Çayırlı mevkiinde meydana geldi. Murat Ö. yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen Arif E. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Ö., Damla Ö., Aybas Ö., Mustafa T. ve Arif E. adlı yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.