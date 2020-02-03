Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Dalkorur köyünde karın ağrısı yaşayan ismi öğrenilemeyen kadının yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerce hasta kadın Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
112 Acil Servis ekipleri hasta kadın için seferber oldu
03.02.2020 - 00:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 00:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'in Eruh ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Dalkorur köyünde hasta kadın için 112 Acil Servis ekipleri seferber oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : acil servis,siirt,
678988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678988.aspx
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