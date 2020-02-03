Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan, 10 öğrencisini kurtardı. Millî hava yolu şirketi Saudia da, Çin’e gerçekleştirilmesi planlanan tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu. Rusya ise salgın sebebiyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus vatandaşlarını 3 ve 4 Şubat’ta tahliye edeceklerini bildirdi. Bazı Rus şirketleri, daha önce Çin’e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.



Bir haftada inşa edilen 100 yataklı Huoşınşan Hastanesi



KORONAVİRÜSLE UĞRAŞAN ÇİN’DE YENİ BİR SALGIN DAHA

Şimdi de kuş gribi

Hastalık yüzünden 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi. Salgın henüz insanlara bulaşmadı. Ancak bulaşırsa ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor. Bu oran yeni koronavirüste yüzde 2.

Çin’de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) sebebiyle ölü sayısı artmaya devam ederken yetkililer bu kez yeni kuş gribi salgını uyarısında bulundu. Salgının henüz insanlara bulaşmadığı bildiren yetkililer “H5N1 virüsünün yeni bir türü tespit edildi. Halk arasında kuş gribi olarak bilinen salgın başka bir tehlikeli enfeksiyondan etkilendi. İlk vaka, Hunan eyaletine bağlı Shaoyang şehrinin Shuangqing bölgesinde bir çiftlikte meydana geldi” açıklamasını yaptı. Hastalık yüzünden 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi. 2009-2010’da ilk kez görülen kuş gribi, 2013-2014’te tekrarlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uluslararası toplum salgını kontrol altına almak için ortak eylem planı geliştirip aşı üretmişti. İlk önce Güneydoğu Asya’daki kuş türleri arasında görülen H5N1’in insanlara bulaşması durumunda ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor. Bu oran şiddetli akut solunum yolu sendromunda (SARS) yüzde 10 civarındayken yeni koronavirüste ise yüzde 2 civarında seyrediyor.

Öte yandan, Pekin yönetimini koronavirüsle mücadele için orduyu devreye soktu. Çin’in farklı bölgelerinden kalkan sekiz askerî kargo uçağı koronavirüs salgını (2019-nCoV) altındaki Vuhan kentine 1.400 sağlık personeli ve tıbbi malzeme nakletti.



43 MİLYAR DOLAR

Personel, bir haftada inşa edilen 100 yataklı Huoşınşan Hastanesinde çalışacak. Çin’in Merkez Bankası (PBOC) bazı yerel bankalara, salgından etkilenen şirketlerin finansman ihtiyacı için 300 milyar yuan (yaklaşık 43 milyar dolar) destek verileceğini duyurdu.



62 KİŞİ KARANTİNADA

Her gün tetkik...

Çin’in Vuhan şehrinden tahliye edilerek Ankara’daki Dr. Zekâi Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 42’si yolcu 62 kişinin karantina süreci başladı. 32’si Türk, altısı Azerbaycan, üçü Gürcistan ve biri de Arnavutluk vatandaşı olan yolcular 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. Söz konusu kişilerin tetkikleri ise günde bir defa yapılacak.



Çin dışında ilk ölüm

Dünya Sağlık Örgütü, Filipinler’in başkenti Manila’da bir kişinin yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada “44 yaşındaki Çin vatandaşı kişiye, geçen hafta öksürük ve boğaz ağrısından şikâyetiyle gittiği doktorda koronavirüs teşhisi konuldu” denildi. Bu vaka, Çin dışında yaşanan ilk ölüm. Öte yandan salgın yayılmaya devam ediyor. Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde ikinci koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede 324 kişi, Yeni Delhi dışındaki bir merkezde gözlem altına tutuluyor. Çin’den önceki gün Almanya’ya getirilen iki kişide de 2019-nCoV belirlendi. Doksanı Alman vatandaşı olmak üzere 126 kişi Vuhan’dan Frankfurt Havalimanı’na getirilmişti.



Veliler endişe etmesin tehlikeli bir durum yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu durum değerlendirmesi için dün Ankara’da altıncı defa toplandı. Ardından koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Şu ana kadar ülkemizde koronavirüs hiç görülmedi. Virüsün bulaşmaması için de büyük gayret sarf ediyoruz. Çin’den tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızda da herhangi bir bulguya rastlanmadı. Zaten onlar Çin’de uzun süredir izole durumdalarmış. Bilim Kurulu doğrultusunda 14 gün boyunca gözlem altında tutulacaklar. Bu süre kısalabilir. Daha sonra normal hayata dönecekler” dedi. Bugün okulların açıldığına dikkat çeken Bakan Koca “Malum kış mevsimindeyiz ve solunum yolu hastalıkları artmakta. Bu yüzden öğretmenlerimiz, velilerimiz dikkatli olmalı. Sınıflar ve diğer alanlar sık sık havalandırılmalı. Eller düzenli olarak yıkanmalı. Ayrıca bilim kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme notları, velilerimize dağıtılacak” dedi. Koca, Çin’den gelen yolcular için termal kamera ve diğer tedbirlerin de devam ettiğini sözlerine ekledi.