Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kendilerine polis süsü veren 4 zanlı vatandaşları gasp etti. Gaziosmanpaşa Kültür Sokak’ta 19 Kasım gecesi 2 arkadaşı ‘polisim’ diyerek bir araca bindiren çete üyeleri, 6 bin TL’lerini gasp edip, E-5 Mecidiyeköy sapağında araçtan indirerek kaçtı.

İkinci olay ise, 29 Kasım tarihinde saat 01.00 sıralarında yaşandı. 4 kişi polis çakarlı araç ile A.B. isimli şahsın aracının önünü keserek 16 bin 940 TL parasını gasp etti. Mağdur şahıs polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

13 Ocak’ta Başakşehir’de yaşanan üçüncü olayda ise V.D. isimli vatandaş ATM’den para çektikten sonra yanına gelen bir kişi polis rozeti göstererek zorla bir araca bindirdi. Araçta bulunan iki şahıs zorla V.D.’nin bin 430 TL para ve cep telefonlarını aldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların sonunda kimlik bilgilerini belirledikleri Yasin K., İmam Ç., Halis K. ve Doğan A. isimli şahısları 14 Ocak günü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri biten zanlılar, 17 Ocak günü sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. İHA