Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, örgüt üyeliği, kasten yaralama, basit yaralama ve tehdit suçlarından toplamda 47 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile firari olarak Aksaray’da aranan F.D.’nin (45) Mersin ilinde olduğu tespit edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarının ardından Mersin iline giderek F.D.’nin gizlendiği eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada başka bir isme düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Aksaray’a getirilerek emniyette ifadesi alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.